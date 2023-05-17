



Иран отправил в Сирию миллионы баррелей нефти в нарушение санкций — Haaretz

Как сообщает газета Haaretz, за последние шесть месяцев Иран отправил в Сирию около 16 миллионов баррелей нефти в нарушение санкций.



В отчете, основанном на анализе спутниковых фотографий, показано, что за этот период иранские танкеры 17 раз заходили в порт Латакия.



В отчете стоимость нефти оценивается более чем в 1 миллиард долларов.



Поставки нарушают как нефтяные санкции США в отношении Ирана, так и санкции в отношении режима сирийского диктатора Башира Асада.



Haaretz сообщает, что доставку осуществляют "корабли-призраки", которые плывут без надлежащей идентификации.



