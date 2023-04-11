



Иран освободил известного адвоката-правозащитника из тюрьмы

Иранские власти во вторник освободили из тюрьмы известного адвоката-правозащитника Мостафу Нили, сообщил его адвокат, более чем через пять месяцев после того, как он был арестован во время общенациональных протестов 8 ноября прошлого года в аэропорту Тегерана.



Демонстрации начались в прошлом году после смерти в середине сентября под стражей Махсы Амини, 22-летней этнической курдской девушки, арестованной по подозрению в нарушении строгого иранского дресс-кода для женщин.



"Мой клиент, приговоренный к четырем годам тюремного заключения, был освобожден сегодня днем ​​из тюрьмы Раджаишахр недалеко от Тегерана", — сообщила адвокат Нили Захра Минуэи в своем посте в Twitter во вторник.



Тысячи людей были арестованы, сотни убиты, в том числе сотрудники сил безопасности, и четыре человека казнены из-за гражданских беспорядков после смерти Амини, а Иран назвал протесты спровоцированными из-за рубежа "беспорядками".



Но в явной попытке умиротворить критиков правительства с начала февраля власти освободили несколько десятков известных заключенных.



По словам его адвоката, Нили был освобожден в рамках этой амнистии.



Известный юрист-правозащитник, Нили выиграл несколько дел, связанных с правами человека, в том числе протестующих против того, как власти справляются с кризисом в области здравоохранения, вызванным пандемией коронавируса.

