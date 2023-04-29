



Иран организовал выставку с призывом к "ядерному уничтожению" Израиля

В афганском Герате Иран организовал в рамках празднования "Дня Аль-Кудс" выставку с призывом к "ядерному уничтожению" Израиля.



Об этом сообщает The Jerusalem Post.



"Эта выставка является примером экспорта иранским режимом своей антисемитской идеологии. В Афганистане есть благоприятная среда для того, чтобы иранская система сделала это сейчас, особенно с талибами во главе", — прокомментировал политический директор организации "Объединенные против ядерного Ирана" Джейсон Бродский.



По его словам, подобные мероприятия являются частью кампании по вербовке и подстрекательству к насилию.



