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Иран организовал выставку с призывом к "ядерному уничтожению" Израиля
29.04.2023 19:25 Алина Груднева

Иран организовал выставку с призывом к "ядерному уничтожению" Израиля

В афганском Герате Иран организовал в рамках празднования "Дня Аль-Кудс" выставку с призывом к "ядерному уничтожению" Израиля.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Эта выставка является примером экспорта иранским режимом своей антисемитской идеологии. В Афганистане есть благоприятная среда для того, чтобы иранская система сделала это сейчас, особенно с талибами во главе", — прокомментировал политический директор организации "Объединенные против ядерного Ирана" Джейсон Бродский.

По его словам, подобные мероприятия являются частью кампании по вербовке и подстрекательству к насилию.

 

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