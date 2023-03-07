



Иран обвиняет Израиль "в нарушении прав человека"

Иран считает Израиль "нарушителем прав человека", особенно после атаки на аэропорт в Алеппо, который приписывается Еврейскому Государству.



Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.



По его словам, атака на аэропорт, который является главным хабом для международной гуманитарной помощи пострадавшей от землетрясений Сирии, является "наглядным примером преступления против человечности".



Канаани призвал международное сообщество принять незамедлительные и эффективные меры, чтобы "остановить преступления и нарушения прав человека".