



Иран назначил "Алеппского мясника" ответственным за убийства израильтян

Изгнанный из Сирии по приказу Башара Асада командир КСИР в последние несколько месяцев руководил операциями Ирана по нападениям на израильтян.

Об этом говорится в статье Iran International.

Речь идет о генерале Джаваде Гаффари - командующем отрядом "Аль-Кудс". Его изгнали из Сирии в ноябре прошлого года.

Утверждается, что Гаффари руководил заговором против Израиля с целью убийства израильтян в Турции в последние девять месяцев.

По словам иранского источника, после возвращения из Сирии Гаффари был назначен заместителем главы разведывательной организации КСИР по специальным операциям. Он ответственен за серию неудачных нападений на граждан Израиля.

О нем известно, что он начал свою карьеру в Сирии в качестве одного из командиров штаба иранских сил в Дамаске, а затем был назначен командующим силами в Алеппо, где его прозвали "Алеппский мясник".

Там недавно он руководил иранскими войсками, а также "Хизбаллой" и афганскими наемниками "Фатемиюн". Есть информация о том, что приказ о его изгнании дал лично Асад.

Его обвинили в серьезном нарушении сирийского суверенитета после нападения на силы США и развертывания иранского оружия в несанкционированных местах. По данным Times of Israel, его выслали за то, что он "чуть не начал нежелательную войну с Израилем".



Фото: Iran International