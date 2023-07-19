



Иран накрыла песчаная буря: пострадали около 500 человек

474 человека пострадали за сутки из-за песчаной бури в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA.



Отмечается, что после новой волны ветра в области Систан 474 человека обратились в больницы и медицинские центры. По меньшей мере, 30 из них были госпитализированы.



Утром 19 июля из-за неблагоприятных погодных условий власти были вынуждены отменить авиарейс из Тегерана в административный центр провинции город Заболь.



Накануне сообщалось, что 257 человек пострадали от последствий песчаной бури менее чем за сутки, восемь из них были госпитализированы.

