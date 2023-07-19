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Иран накрыла песчаная буря: пострадали около 500 человек
19.07.2023 14:49 Ирина Демьянова

Иран накрыла песчаная буря: пострадали около 500 человек

474 человека пострадали за сутки из-за песчаной бури в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что после новой волны ветра в области Систан 474 человека обратились в больницы и медицинские центры. По меньшей мере, 30 из них были госпитализированы.

Утром 19 июля из-за неблагоприятных погодных условий власти были вынуждены отменить авиарейс из Тегерана в административный центр провинции город Заболь.

Накануне сообщалось, что 257 человек пострадали от последствий песчаной бури менее чем за сутки, восемь из них были госпитализированы.
 

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