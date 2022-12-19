



Иран: мы помешали планам шпионов "Моссада", нацеленным на оборонный комплекс

Министерство разведки Ирана заявило, что в воскресенье, 19 декабря, оно предотвратило попытку шпионской сети "Моссада" нанести урон оборонной промышленности Ирана.



По данным разведки, "Моссад" связался с компаниями, которые работают с оборонной промышленностью Ирана, для сбора информации. Согласно отчету, "Моссад" начал сотрудничать с человеком по имени "Фрэнк", который работает менеджером по продажам в компании, поставляющей запчасти, и поддерживает контакты с иранскими компаниями.



Иранская разведка утверждала, что Фрэнк пригласил своих сотрудников на семинар в Малайзию и познакомил их с человеком по имени Хадриен, управляющим компанией по производству углеродного волокна и металлических сплавов в Сингапуре, которая работает с иранскими компаниями. Согласно отчету, они работали с коллегами в Иране, которые определяли потребности военных и оборонных ведомств страны.



В октябре малайзийские СМИ заявили, что они арестовали местных агентов, работающих на "Моссад", после того, как оперативники попытались похитить боевика ХАМАСа в стране. Израильские официальные лица никак не отреагировали на сообщения.



Генеральные директора и продавцы иранских компаний также были приглашены на семинары в Турцию, Таиланд, Венгрию, Оман и Грузию, где "Моссад" собирал у них разведывательные данные, заявило министерство разведки Ирана, добавив, что оно отслеживает эти попытки и арестовывает лиц, которые въезжают в Иран, чтобы нанести удар по "чувствительным военным объектам".



Министерство разведки Ирана и КСИР периодически публикуют заявления о том, что они поймали шпионов "Моссада", причем ряд таких заявлений был опубликован в последние месяцы на фоне антиправительственных протестов, охвативших Иран.



Хадриен и Франк, два человека, упомянутые в последнем отчете, числятся официальными лицами на веб-сайте сингапурской компании, занимающейся передовыми сплавами и композитами для аэрокосмической промышленности. Компания также занимается материалами, важными для нефтехимической промышленности. Веб-сайт компании, похоже, не обновлялся примерно с 2018 года.



Новое заявление также включало видео с фотографиями лиц, обвиняемых в сотрудничестве с "Моссадом".

