Иран может поставить ракеты ПВО в Сирию
Иран может продать Сирии ракеты класса "земля-воздух", которые, в итоге, пойдут в Россию.
Об этом сообщает местное телевидение.
"Сирии необходимо восстановить свою сеть противовоздушной обороны и ей требуются высокоточные ракеты для ее истребителей", - говорят источники в Иране.
Уточняется, что вполне вероятно, что Иран поставит РФ радары и такие оборонительные ракеты, как "Хордад", для "усиления ПВО Сирии".
В последние месяцы Израиль активизировал удары по сирийским аэропортам и авиабазам, чтобы помешать широкому использованию Ираном воздушных линий снабжения для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане.