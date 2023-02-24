



Иран может поставить ракеты ПВО в Сирию

Иран может продать Сирии ракеты класса "земля-воздух", которые, в итоге, пойдут в Россию.



Об этом сообщает местное телевидение.



"Сирии необходимо восстановить свою сеть противовоздушной обороны и ей требуются высокоточные ракеты для ее истребителей", - говорят источники в Иране.



Уточняется, что вполне вероятно, что Иран поставит РФ радары и такие оборонительные ракеты, как "Хордад", для "усиления ПВО Сирии".



В последние месяцы Израиль активизировал удары по сирийским аэропортам и авиабазам, чтобы помешать широкому использованию Ираном воздушных линий снабжения для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане.

