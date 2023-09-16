



Иран конфисковал два иностранных танкера

Корпус стражей исламской революции арестовал два иностранных танкера, перевозивших более 1,5 млн тонн контрабандного горючего, пишет новостное агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ.



"Танкеры под флагами Танзании и Панамы были арестованы морскими силами КСИР, дислоцированными в юго-западном портовом городе Бендер-Махшехр", - говорится в сообщении.



Отмечается, что суда перевозили горючее иранского производства.



"Оба танкера, которые неправомерно и организованно перевозили иранское дизельное топливо, были конфискованы в соответствии с постановлением суда", - утверждает Синьхуа.



На борту арестованных танкеров находились 37 человек, которые были переданы иранскими правоохранительным органам.

