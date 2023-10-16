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Иран: ХАМАС готов освободить заложников только при одном условии
16.10.2023 14:03 Алина Груднева

Иран: ХАМАС готов освободить заложников только при одном условии

Террористическая организация ХАМАС готова освободить заложников, захваченных в Израиле, только при одном условии.

Об этом сказали в министерстве иностранных дел Ирана.

По данным ведомства, ХАМАС якобы освободит около 200 заложников, если Израиль прекратит бомбардировки по объектам террористов в Газе. Что примечательно, сами террористы такой вариант развития событий не комментируют.

Информацию о готовности ХАМАСа распространил представитель МИД Ирана Насер Канаани.
 

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