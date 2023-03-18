



Иран: двое приговорены к смерти за теракт в Ширазе, где погибли 13 человек

Иранский суд приговорил двух человек к смертной казни за октябрьское нападение на исламскую святыню в южном городе Шираз, унесшее более десятка жизней, заявили в субботу судебные органы.



Пара была признана виновной в пособничестве "коррупции на земле, вооруженному мятежу и действиям против национальной безопасности", сообщается на веб-сайте судебной системы Mizan Online со ссылкой на главного судью провинции Фарс Казема Мусави.



Муссави сказал, что они "принимали непосредственное участие в вооружении, снабжении, логистике и руководстве главным виновником теракта" в мавзолее Шах Чераг 26 октября, в результате которого 13 человек погибли и 30 получили ранения.



По его словам, трое других фигурантов дела были приговорены к тюремному заключению на 5, 15 и 25 лет за членство в мусульманской экстремистской группировке "Исламское государство".



Он добавил, что все приговоры могут быть обжалованы в Верховном суде.



По словам Мизана, главный исполнитель нападения, которого иранские СМИ назвали Хамедом Бадахшаном, скончался от травм, полученных при задержании.



В ноябре Исламская Республика заявила, что 26 "террористов такфири" из Афганистана, Азербайджана и Таджикистана были арестованы в связи с нападением.



В Иране, где преобладают шииты, термин такфири обычно относится к джихадистам или сторонникам радикального суннитского ислама.



