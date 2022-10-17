



Иран: число погибших в тюрьме "Эвин" возросло до восьми

Число погибших в тюрьме "Эвин" в Тегеране, где содержатся политические заключенные, журналисты и иностранцы, возросло до 8 человек. Еще 4 заключенных были убиты за минувшие сутки, сообщили в понедельник иранские СМИ.



В субботу в тюрьме вспыхнул пожар, и на видеороликах, распространяемых в социальных сетях, помимо выстрелов и сигналов тревоги, которые раздавались с места, можно было увидеть клубы дыма над тюрьмой.



​​​​​​​Иран утверждает, что пожар возник после "драки между несколькими заключенными", и что некоторые из них погибли в результате отравления дымом.



От имени системы правосудия Ирана сообщалось, что все жертвы, погибшие в результате пожара, содержались в крыле тюрьмы, где отбывают наказание преступники, осужденные за грабежи.



Следует отметить, что в тюрьме "Эвин" содержится много задержанных и заключенных, обвиняемых в нарушениях безопасности, в том числе иранцы с двойным гражданством.



