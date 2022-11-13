



Иран: более 750 человек обвиняются в участии в беспорядках

Судебная система Ирана предъявила обвинения более чем 750 людям в трех провинциях за участие в "недавних беспорядках", сообщают местные СМИ на фоне общенациональных протестов после смерти Махсы Амини.



По данным судебных органов, с начала протестов в середине сентября, обвинения уже были предъявлены более чем 2000 человек, почти половине из них в столице Тегеране. Десятки человек, в основном демонстранты, а также сотрудники службы безопасности, были убиты во время протестов, которые власти назвали "беспорядками".



Обвинения были предъявлены 164 людям в южной провинции Хормозган, о чем сообщил новостной веб-сайт судебной системы Mizan Online, ссылаясь на главу судебной власти провинции Моджтаба Гахремани.



Еще 276 человек были обвинены в центральной провинции Маркази, сообщил глава судебной системы Абдол-Мехди Мусави, передает государственное информационное агентство IRNA.



В центральной провинции Исфахан глава судебной системы Асадолла Джафари сообщил, что в связи с недавними конфликтами было возбуждено 316 дел.

