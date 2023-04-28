



Иран арестовал участников конференции, призывающей к референдуму

Службы безопасности Ирана продолжают арестовывать активистов, принимавших участие в конференции в минувшие выходные, на которой обсуждались шансы на референдум о мирном политическом переходе к светскому режиму.



Активисты сообщили в Twitter, что службы безопасности арестовали гражданского и политического активиста Абдоллу Момени в его доме через несколько дней после его участия в конференции "Как спасти Иран".



Арест Момени произошел после того, как был задержан другой участник конференции, проведенной по заявлению Clubhouse, Алиреза Бехешти Ширази. Ширази был советником Хосейна Мусави, находящегося под домашним арестом.



Власти арестовали 74-летнего журналиста-ветерана Кейвана Самими, который был объявлен среди участников конференции.



Самими появился в видеозаписи, призывая к созданию Фронта национального спасения.



Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на государственный веб-сайт Jam-e Jam сообщает, что Ширази был арестован в рамках судебной кампании против антиреволюционных элементов.



Власти обвинили советников Мусави в подстрекательстве и призывах положить конец Ирану.



Сайт сослался на текст, опубликованный в начале февраля, в котором Мусави призвал к "радикальным изменениям в Иране" путем организации референдума по конституции.



Он назвал парадоксальную структуру и неустойчивую базовую систему основным кризисом в стране.



Jam-e Jam указал, что трое мужчин участвовали в виртуальной конференции, призывающей свергнуть режим и разработать новую конституцию, сообщает AFP.



Агентство Mizan цитирует информированного сотрудника службы безопасности о том, что Мусави находится под контролем оппозиционной организации «Моджахедин-э-Хальк».



Сотрудник службы безопасности заявил, что последнее заявление Мусави было «прямой копией» риторики Организации.



Он обвинил Ардешира Амира Арджоманда, парижского политического активиста, управляющего веб-сайтом Kalima и советника Мусави, в непосредственном участии.



Аржоманд был одним из основателей конференции «Как спасти Иран», в которую входила группа реформистских активистов, призывавших к мирному и постепенному переходу к светскому режиму.



Десятки политических активистов и активистов гражданского общества в стране и за рубежом приняли участие в конференции, на которой обсуждался переход от религиозного правления к светской демократической политической системе.



Мусави был премьер-министром Ирана с 1981 по 1989 год и баллотировался на президентских выборах в 2009 году. Вместе с бывшим председателем Совета шуры Махди Карруби Мусави протестовал против переизбрания уходящего президента Махмуда Ахмадинежада, осуждая широко распространенные мошенничества.



Бывший премьер был не единственным, кто выступил с неоднозначным заявлением после годовщины революции 1979 года в феврале прошлого года.



Бывший президент Мохаммад Хатами попытался дистанцироваться от этого дискурса, отметив, что реформа возможна, и призвав вернуться к конституции.



Ранее на этой неделе Хатами вновь заявил о своем неприятии требований свергнуть политическую систему.



Бывший президент Хасан Рухани также был среди сторонников референдума по «дипломатии», «внутренней политике» и «экономике».



Высокопоставленный суннитский священнослужитель в Иране Абдолхамид Исмаилзахи неоднократно призывал к референдуму для выбора метода управления, пользующегося поддержкой большинства людей.



Имам Захедана на пятничной молитве подчеркнул, что референдум – это выход из сложившихся в стране проблем.



18 апреля верховный лидер Али Хаменеи отверг оппозицию призывам к референдуму о государственной политике, заявив, что различные вопросы страны не могут быть вынесены на референдум, потому что каждый референдум занимает всю страну в течение шести месяцев.



В заявлениях, опубликованных на его официальном сайте, Хаменеи добавил: «Где в мире проводятся референдумы по всем вопросам?»



Во время проповеди на Ид Хаменеи призвал сосредоточиться на решении проблем и воздерживаться от «маргинальных проблем», предупредив, что враги хотят разделить нацию.



Хаменеи обвинил врагов в стремлении к конфликту между иранцами из-за разных верований и сект, заявив о необходимости сохранения единства для преодоления трудностей.



«Враг против единства иранского народа», — сказал он, добавив, что различные секты и верования могут сосуществовать и работать вместе в стране.

