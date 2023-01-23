



Иран арестовал трех женщин-журналисток во время протестов

По сообщениям местных СМИ, за последние два дня иранские власти арестовали трех женщин-журналисток во врем продолжающихся антиправительственных протестов.



Иран был охвачен протестами после смерти 16 сентября Махсы Амини, 22-летней иранки курдского происхождения, которая была арестована "полицией нравов" за якобы нарушение строгого дресс-кода страны для женщин.



"За последние 48 часов в Тегеране были арестованы как минимум три женщины-журналистки, а именно Мелика Хашеми, Саиде Шафии и Мехрнуш Зарей", — цитирует профсоюз тегеранских журналистов реформистская газета "Этемад".



Газета сообщает, что трех женщин перевели в тюрьму "Эвин", где содержатся многие из арестованных в связи с протестами.



По оценкам, с начала беспорядков в стране четыре месяца назад было арестовано около 80 журналистов, освещавших происходящие события.

