



Иран арестовал одного из "самых опасных" международных террористов

Министерство разведки Ирана заявило, что оно арестовало "одного из старейших и самых опасных" международных террористов.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



В министерстве утверждают, что имеют записи о террористической деятельности задержанного в четырех странах региона, а также о том, что он находился в Сирии во время гражданской войны и стал членом террористических групп "Такфири" в Алеппо, Хаме и Идлибе. Позже подозреваемый переехал из Сирии в "две соседние страны" с Ираном и присоединился к другой группе.



Слово "такфири" часто используется для обозначения вооруженных экстремистских группировок, но первоначально относилось к мусульманам-отступникам или неверным.



