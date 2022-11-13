



Иракские военные ликвидировали пятерых боевиков ISIS







На севере Ирака военные уничтожили пятерых боевиков экстремистской группировки "Исламское государство". Об этом сообщает информационное агентство “Синьхуа́”.



По данным Министерства обороны Ирака, военная авиация нанесла удар по опорному пункту ISIS в провинции Салах-эд-Дин на севере страны.

В результате атаки были уничтожены пять боевиков этой группировки.



Кроме того, говорится в сообщении, объединенное командование ВС Ирака заявило, что в провинции Салах-эд-Дин работники МВД задержали трех боевиков ISIS, признавшихся в убийствах мирных жителей и нападениях на силовиков.