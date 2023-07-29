



iPhone спас жизнь человеку, упавшему в каньон с высоты 120 метров

На прошлой неделе iPhone 14 спас жизнь мужчине, который упал со скалы и пролетел 120 метров в каньон в районе Маунт-Уилсон, недалеко от Лос-Анджелеса.



Две ключевые функции iPhone 14 помогли спасти его жизнь – обнаружение аварии и экстренный вызов SOS через спутник.



Во-первых, iPhone автоматически обнаружил серьезное ДТП. Во-вторых, устройство автоматически отправило текстовое сообщение в экстренный ретрансляционный центр через спутниковую связь, поскольку место аварии находилось вне зоны покрытия сотовой и Wi-Fi связей.



Сообщение включало точную информацию о местонахождении, и местная поисковая команда смогла найти и спасти мужчину с помощью вертолета.



"Он был на глубине 120 метров в каньоне, где практически не было выхода", – рассказал Стив Голдсворти, руководитель операций по спасению в Montrose Search and Rescue.



По словам другого спасателя, пострадавший “наверняка умер бы от кровотечения, если бы его не смогли вовремя обнаружить”.