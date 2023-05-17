



Иорданскому депутату предъявлено обвинение в попытке контрабанды 200 единиц оруж

35-летнему Имаду аль-Адвану грозит до 15 лет тюрьмы после ареста в прошлом месяце на переходе Алленби с огнестрельным оружием и золотом.

По словам его адвоката , во вторник в королевстве иорданскому депутату было предъявлено обвинение в попытке в прошлом месяце провезти контрабандой оружие через контролируемый Израилем пограничный переход в ПА.



35-летнему Имаду аль-Адвану грозит до 15 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным. Он был арестован на контролируемом Израилем пограничном переходе Алленби между Иорданией и ПА 22 апреля, израильские силы безопасности обнаружили в его машине 12 винтовок и 194 пистолета, согласно сообщению ШАБАК. На прошлой неделе Израиль передал его властям Иордании.



“Имад аль-Адван предстал сегодня перед судом государственной безопасности и был допрошен прокурором после конфискации израильскими властями огнестрельного оружия и золота, находившихся у него”, – сообщил его адвокат Али аль-Мубаидин. “Депутат обвиняется в контрабанде оружия с целью незаконного использования, а также в совершении действий, способных нарушить общественный порядок и создать угрозу безопасности страны”. Адвокат добавил, что “другие обвиняемые признались в торговле и контрабанде оружия, золота и электронных сигарет вместе с Адваном”.



Ахмад Сафади, спикер нижней палаты иорданского парламента, сообщил местным СМИ, что после освобождения Адвана Израилем парламент лишил его иммунитета от судебного преследования.



По данным ШАБАК, с февраля 2022 года Адван 12 раз использовал свой дипломатический паспорт для контрабанды различных товаров. С начала этого года он начал контрабанду оружия через границу “из жадности и получил крупные суммы денег”.



Арест Адвана Израилем вызвал напряжение и без того сложных отношений между Амманом и Иерусалимом, хотя Израиль сразу заявил, что не считает королевство ответственным за попытку контрабанды.