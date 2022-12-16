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Иорданию оставили без TikTok из-за массовых протестов
16.12.2022 17:50 Алина Груднева

Иорданию оставили без TikTok из-за массовых протестов

Служба внутренней безопасности Иордании объявила о приостановке работы TikTok в стране.

 
Такой шаг объяснили тем, что приложение использовалось не по назначению.
 
Уточняется, что в соцсети распространяли подстрекательский контент. В пятницу, 16 декабря, пользователи в Иордании сообщали о трудностях со входом в систему и публикацией. 
 
Ночью заместитель начальника полиции города Амман был застрелен в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками на фоне роста цен на топливо.

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