Иордания стягивает военную технику к границе

Иордания начала стягивать военную технику к границе с Израилем на фоне продолжающейся войны.



Соответствующее видео распространяют в социальных сетях.



Как сообщалось ранее, Иордания решила расторгнуть энергетическое соглашение с Израилем из-за ситуации в Газе.

Coverage | Jordan 🇯🇴

Jordanian citizens document a significant deployment of Jordanian ground forces in the Shuna area on the border with Palestine (the West Bank) to prevent any infiltrations of Jordanians into the West Bank. pic.twitter.com/pxoR6S8T58