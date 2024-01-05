



Иордания нанесла удары в Сирии по наркоторговцам, связанным с Ираном

Вечером, 4 января, Иордания нанесла авиаудары по нескольким объектам в Сирии на границе.



Об этом сообщает местный новостной сайт Suwayda24.



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Один из объектов, подвергшийся удару, находился в городе Аль-Гария. Второй удар был нанесен по дому человека по имени Ахед аль-Рамтан в городе Аль-Шааб, к югу от провинции Сувейда.



По данным Reuters, источники в разведке сообщили, что удары нанесены в рамках кампании против торговцев наркотиками после столкновений, вспыхнувших в декабре, в которых участвовали десятки вооруженных людей, связанных с проиранскими боевиками, проникшими в Иорданию из Сирии.



Официальные лица в Иордании утверждают, что за резким ростом контрабанды наркотиков и оружия стоит ливанская террористическая организация "Хизбалла" и другие проиранские боевики, контролирующие значительную часть юга Сирии.

