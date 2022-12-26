



Иордания конфисковала тонну "кокаина для бедных" на границе с Ираком

Иордания конфисковала одну тонну таблеток каптагона (наркотика, состоящего из амфетамина и теофиллина) на границе с Ираком.



В двух грузовиках-рефрижераторах было обнаружено в общей сложности шесть миллионов таблеток препарата, сообщает ВВС.



Таможенное управление Иордании заявило, что это был один из крупнейших таких уловов, когда-либо перехваченных.



Каптагон, который еще называют "кокаином для бедняков", в огромных количествах производится в Сирии. В разгар войны боевиков там снабжали этим препаратом, "повышающим мужество". Многие простые сирийцы из-за бедности были вовлечены в торговлю этим наркотиком.



