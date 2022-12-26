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Иордания конфисковала тонну "кокаина для бедных" на границе с Ираком
26.12.2022 11:10 Ольга Белозерова

Иордания конфисковала тонну "кокаина для бедных" на границе с Ираком

Иордания конфисковала одну тонну таблеток каптагона (наркотика, состоящего из амфетамина и теофиллина) на границе с Ираком.

В двух грузовиках-рефрижераторах было обнаружено в общей сложности шесть миллионов таблеток препарата, сообщает ВВС.

Таможенное управление Иордании заявило, что это был один из крупнейших таких уловов, когда-либо перехваченных.

Каптагон, который еще называют "кокаином для бедняков", в огромных количествах производится в Сирии. В разгар войны боевиков там снабжали этим препаратом, "повышающим мужество". Многие простые сирийцы из-за бедности были вовлечены в торговлю этим наркотиком.

 

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