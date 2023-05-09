



Иордания атаковала связанный с Ираном завод по производству наркотиков в Сирии

Иордания нанесла авиаудары по южной части Сирии в понедельник, поразив связанную с Ираном фабрику по производству наркотиков и убив контрабандиста, предположительно перевозившего крупные партии через границу двух стран, сообщает Reuters.



Источники агентства сообщили, что один удар был нанесен по заброшенному объекту по производству наркотиков в южной сирийской провинции Дераа, связанному с поддерживаемой Ираном ливанской группировкой Хизбалла, являющейся союзником правительства Сирии.



В результате еще одного удара по селу Шааб в соседней провинции Свейда вблизи границы с Иорданией погиб сирийский наркобарон Мари аль-Рамтан и его семья.



По словам Маруфа, следящего за торговлей наркотиками сирийского исследователя, фабрика по производству наркотиков в городе Дераа была местом встречи контрабандистов, оплачиваемых Хизбаллой



Источник Reuters подчеркивает, что две региональные разведки подтвердили поражение иорданскими военными самолетами двух целей на территории Сирии. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади отказался подтвердить, что его страна нанесла удар по этим объектам.



“Когда мы делаем любые шаги по защите нашей национальной безопасности или противостоянию любой угрозе, мы будем объявлять об этом в нужное время”, — сказал Сафади.



