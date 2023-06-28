



Иордания арестовала четырех исламистов, пытавшихся переправить оружие в ПА

Четверо иорданцев, предположительно принадлежащих к исламистским движениям, были арестованы в прошлый четверг в Иордании при попытке переправить оружие палестинцам в ПА. Эта история была опубликована на новостном сайте Rai al Youm и в бейрутской газете Al Akhbar.



Источники отмечают, что Иордания отказалась от своих усилий по сближению с ХАМАС. Этот последний инцидент с контрабандой оружия произошел вслед за недавним обвинением Иорданией Имада аль-Адвана, члена иорданского парламента, по аналогичным обвинениям. Депутат был пойман израильскими силами безопасности на пограничном переходе в конце апреля с 200 единицами оружия и передан иорданским властям.



Иордания не подтвердила и не опровергла этот арест подозреваемых в контрабанде оружия. Представитель ХАМАС в Газе отрицает инцидент и сказал, что отношения с Иорданией не ухудшились.



Ораиб Рантави, директор амманского Центра политических исследований “Аль-Кудс”, сообщил The Media Line, что Иордания уже некоторое время занимается попытками контрабанды оружия через границу между Иорданией и ПА. По его прогнозам, Иордания будет продолжать арестовывать контрабандистов в соответствии с естественной динамикой отношений между суверенными странами и революционными движениями.



“Я думаю, что это но ослабит доверие между обеими сторонами”, – сказал он. “Никто не может изменить географию. Иордания имеет самую большую границу с ПА, а Египет граничит с Газой. Они должны найти решения для управления своими отношениями с палестинскими движениями”.



Отставной генерал-майор Королевских ВВС Иордании Мамун Абу Нувар убежден, что Иордания должна занять твердую позицию в отношении контрабанды оружия, сохраняя при этом политические линии с ХАМАС открытыми.



“Контрабанда оружия неприемлема для Иордании. Это красная линия”, – сказал он. “В то же время Иордания должна приложить все усилия для поддержания открытых линий связи с ХАМАС. Это поможет защитить Иорданию и ее интересы”.



На протяжении многих лет различные группы призывали Иорданию начать диалог с ХАМАС. Однако официальные лица отвергают эти призывы, опасаясь появления связей между бескомпромиссными палестинскими и иорданскими исламистами. Отношения между ХАМАСом и Египтом, который граничит с управляемой ХАМАСом Газой, столь же ненадежны.