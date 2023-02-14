



Инженер из РФ, работавший над бомбардировщиком Ту-160, попросил убежища в США

В США запросил убежище российский инженер, работавший над стратегическим бомбардировщиком Ту-160, сообщает Yahoo News со ссылкой на отчет Службы таможенного и пограничного контроля США.



Как утверждается в документе, в конце декабря россиянин вместе с семьей приехал на бронированном внедорожнике к границе США и Мексики и попросил разрешения на въезд в страну. Он пояснил, что опасается преследований за участие в антипутинских протестах в поддержку отбывающего заключение Алексея Навального. Также, согласно отчету, беглец предложил раскрыть “некоторые из самых тщательно охраняемых военных секретов России”.



Беженец рассказал, что работал инженером на заводе по производству самолетов “Туполев” в Казани, где с 2018 по 2021 годы занимался строительством Ту-160. По данным Yahoo News, министерство национальной безопасности США около полутора недель устанавливало личность мужчины и его прежнее место работы. 11 января он был признан заслуживающим доверия и представляющим потенциальный интерес для США, после чего его передали для дальнейшего допроса в ФБР.



Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 разрабатывался конструкторским бюро Туполева в 1970-х годах. Первый полет Ту-160 состоялся в 1981 году, в 1987-м бомбардировщик поступил на вооружение ВВС СССР. В 2018 году авиазавод в Казани построил новый Ту-160 из заготовки конца 1980-х.



Самолет показали Владимиру Путину, который после этого предложил создать на базе ракетоносца гражданский сверхзвуковой самолет. Два модернизированных бомбардировщика Ту-160М вошли в состав дальней авиации в 2022 году.