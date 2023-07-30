Иностранный рабочий погиб на стройке в Реховоте
В воскресенье, 30 июля, на стройке в Реховоте погиб иностранный рабочий.
Медики констатировали смерть 40-летнего мужчины на месте происшествия на улице Кармель в центральном районе города.
Пожарным выполнили сложную операцию по извлечению погибшего из-под раздавившего его груза.
Медики “Маген Давид Адом”, сообщили, что его травмы были слишком серьезными, и он уже был мертв, когда они прибыли.
По словам очевидцев, рабочий упал с лесов с большой высоты, а сверху на него упал груз.