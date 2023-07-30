



Иностранный рабочий погиб на стройке в Реховоте

В воскресенье, 30 июля, на стройке в Реховоте погиб иностранный рабочий.



Медики констатировали смерть 40-летнего мужчины на месте происшествия на улице Кармель в центральном районе города.



Пожарным выполнили сложную операцию по извлечению погибшего из-под раздавившего его груза.



Медики “Маген Давид Адом”, сообщили, что его травмы были слишком серьезными, и он уже был мертв, когда они прибыли.



По словам очевидцев, рабочий упал с лесов с большой высоты, а сверху на него упал груз.