



Кфар-Саба: украинка чуть не убила ребенка, дав ему лекарство

Полиция арестовала 36-летнюю иностранку, гражданку Украинку из Кфар-Саба по подозрению в том, что она чуть не убила маленькую девочку.

По данным Ynet, няня дала шестимесячному ребенку лекарство, из-за которого девочка попала в больницу.

По версии следствия, женщина осталась в доме семьи с девочкой, за которой ухаживала. Когда мать вернулась домой, то заметила, что ее маленькая дочь не подает признаков жизни.

Работнице предъявлено обвинение в небрежном обращении с наркотиками или ядовитыми веществами, а также в физическом или психическом насилии над беспомощными. Подозреваемая отрицает приписываемые ей обвинения.