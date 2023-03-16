



Информация о жертвах обрушения крана на электростанции в Ашкелоне



Из-за штормового ветра в прошлый понедельник кран Электрической Компании упал в море в Ашкелоне. На кране находились три человека, один из которых был спасен ночью. На следующий день тело пропавшего Нафтали Адри было найдено на пляже Беэр-Шева в Ашдоде. Тем временем полиция начала масштабную операцию по поиску третьего пропавшего, Нира Декаля, 55-летнего отца троих детей из кибуца Ор Ханар.



Как уже упоминалось, полиция, пожарные и военно-морские силы постоянно продолжают попытки установить местонахождение двух пропавших. Первоначально силы на месте происшествия думали, что пропал только один человек, но позже стало ясно, что пропал еще один рабочий, и спасатели пытаются найти и его.

