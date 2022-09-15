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15.09.2022 06:36 Аркадий Бочаровский

Информация о покушении на Владимира Путина

Британский таблоид The Sun  опубликовал материал о том, что кортеж "российского тирана" пытались взорвать.

Когда автомобиль с Путиным преграду, на дороге со стороны левого переднего колеса прозвучал громкий взрыв, пошел сильный дым.

Путин иногда, по рекомендации службы безопасности, передвигается на автомобиле в составе дублирующего кортежа, который состоит из пяти бронированных машин.

На пути к резиденции первый автомобиль сопровождения был заблокирован каретой скорой помощи, вторая машина сопровождения, не останавливаясь, объехала внезапно возникшее препятствие. Во время объезда препятствия третьим авто, в котором находился Путин, со стороны левого переднего колеса прозвучал взрыв.

Ниикто не пострадал, но машина Путина "частично потеряла контроль". несмотря на это, она унеслась к резиденции.

Газета сообщает о многочисленных арестах среди сотрудников ФСБ.

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