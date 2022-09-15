



Информация о покушении на Владимира Путина

Британский таблоид The Sun опубликовал материал о том, что кортеж "российского тирана" пытались взорвать.



Когда автомобиль с Путиным преграду, на дороге со стороны левого переднего колеса прозвучал громкий взрыв, пошел сильный дым.



Путин иногда, по рекомендации службы безопасности, передвигается на автомобиле в составе дублирующего кортежа, который состоит из пяти бронированных машин.



На пути к резиденции первый автомобиль сопровождения был заблокирован каретой скорой помощи, вторая машина сопровождения, не останавливаясь, объехала внезапно возникшее препятствие. Во время объезда препятствия третьим авто, в котором находился Путин, со стороны левого переднего колеса прозвучал взрыв.



Ниикто не пострадал, но машина Путина "частично потеряла контроль". несмотря на это, она унеслась к резиденции.



Газета сообщает о многочисленных арестах среди сотрудников ФСБ.