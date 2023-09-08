



Индус умер от переживаний во время просмотра "Аватара"

В индийском кинотеатре во время просмотра "Аватара" умер человек от сердечного приступа.



Лакшмирди Шрина пришел вместе со своим младшим братом на показ фильма Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" и ему стало плохо посреди сеанса.

Врачи не смогли спасти Шрина, и он скончался в больнице. По словам медиков, стресс и повышение кровяного давление привели к разрыву артерий сердца, что привело к смерти.



По словам врачей, переживаемые зрителями эмоции могут привести к таким последствиям. Медики отметили, что также на ситуацию влияют последствия Covid-19, за счет воспаления кровеносных сосудов.



Совокупность факторов – стресс и перенесенные заболевания – могут привести к трагическим последствиям.