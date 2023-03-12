Индонезия: извержение вулкана Мерапи привело к выбросу огромного горячего облака
Извержение вулкана Мерапи в Индонезии произошло в субботу, выбросив горячее облако высотой до семи километров, говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями страны, сообщает Reuters.
По словам местных властей, вулкан, расположенный в районе Джокьякарта в Индонезии, извергся около 12 часов дня по местному времени (05:00 по Гринвичу), и наблюдался поток лавы длиной 1,5 км.
Власти предупредили жителей близлежащего населенного пункта о прекращении любой деятельности в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера.
Мерапи высотой 2963 метра является одним из самых активных вулканов Индонезии и находится на втором месте по уровню опасности в стране.
"Был только один выброс и 5-6 потоков лавы. Если охват будет увеличиваться и расстояние превысит 7 километров, то, скорее всего, жителям будет рекомендовано эвакуироваться", - сказал он.
В Индонезии, расположенной на Тихоокеанском огненном кольце, вулканов больше, чем в любой другой стране. Мерапи последний раз сильно извергался в 2010 году, в результате чего погибло более 350 человек.