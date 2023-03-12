



Индонезия: извержение вулкана Мерапи привело к выбросу огромного горячего облака

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии произошло в субботу, выбросив горячее облако высотой до семи километров, говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями страны, сообщает Reuters.



По словам местных властей, вулкан, расположенный в районе Джокьякарта в Индонезии, извергся около 12 часов дня по местному времени (05:00 по Гринвичу), и наблюдался поток лавы длиной 1,5 км.

Video kejadian awanpanas guguran di #Merapi tanggal 11 Maret 2023 pukul 12.12 WIB dari stasiun CCTV Tunggularum-Sleman. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya (jarak 7 km dari puncak Gunung Merapi di alur Kali Bebeng dan Krasak). pic.twitter.com/obgdVSKzk3 — BPPTKG (@BPPTKG) March 11, 2023

Innalillahi, Gn Merapi erupsi😳😢

Semoga warga yg terdampak dlm lindungan Allah SWT aamiin YRA

Ds cangkringan sekitarnya hawa panas mulai terasa.

Info dari kerabatku di Cangkringan.



Stay safe mbaku dan warga🙏🏼 pic.twitter.com/X2jiTmcCYh — MoyKahiyang💙 (@Kahiyank) March 11, 2023

Hujan abu Merapi menyelimuti Magelang



📸: Hfphotography pic.twitter.com/EeicjmUIfp — Merapi Uncover (@merapi_uncover) March 11, 2023

Власти предупредили жителей близлежащего населенного пункта о прекращении любой деятельности в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера.Мерапи высотой 2963 метра является одним из самых активных вулканов Индонезии и находится на втором месте по уровню опасности в стране."Был только один выброс и 5-6 потоков лавы. Если охват будет увеличиваться и расстояние превысит 7 километров, то, скорее всего, жителям будет рекомендовано эвакуироваться", - сказал он.В Индонезии, расположенной на Тихоокеанском огненном кольце, вулканов больше, чем в любой другой стране. Мерапи последний раз сильно извергался в 2010 году, в результате чего погибло более 350 человек.