



Индонезийские хакеры взломали домашние камеры, заправки и автовокзалы Израиля

В последние недели израильские учреждения стали жертвами множества хакерских атак.



Согласно сообщению Maariv , группа индонезийских хакеров под названием “VulzSecTeam” опубликовала данные с израильских заправок, автовокзалов и рейсов в воскресенье через свой канал Telegram.



Они также взломали израильские домашние камеры видеонаблюдения, подключенные к Интернету, и опубликовали эту информацию.



В последние недели израильские учреждения стали жертвами множества хакерских атак.



Веб-сайты израильских банков, почты, электроэнергетической компании и приложение с предупреждением о красной опасности подверглись кибератаке в пятницу, при этом некоторые сайты отключились, сообщают израильские СМИ.



Хакерская группа, известная как "Anonymous Sudan", взяла на себя ответственность, утверждая, что целями являются Почта Израиля, а также Bank Leumi, Discount Bank, Mizrahi-Tefahot, Bank Mercantile, Bank Benleumi и его дочерние компании Bank Otzar Ha-hayal и Bank Massad, сообщает Ynet.



Почта Израиля сообщила, что их сайт стал жертвой атаки типа “отказ в обслуживании” (DoS), которая временно отключила доступ к сайту, сообщает N12.

Та же группа, "Anonymous Sudan"5 апреля атаковала несколько израильских СМИ и израильскую компанию по кибербезопасности Checkpoint и United Hatzalah.



Днем ранее, 4 апреля, кибератака, точный источник которой остается неизвестным, была направлена против Тель-Авивского университета, Еврейского университета в Иерусалиме, Университета Бен-Гуриона в Негеве, Хайфского университета, Научного института Вейцмана, Открытого университета Израиля и Университета Райхмана.



