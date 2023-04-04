



Индия: шесть человек погибли в результате схода лавины на юго-востоке страны

Шесть туристов погибли во вторник в результате схода лавины, обрушившейся на перевал Натула на юго-востоке Индии, сообщает The Times of India. 80 человек оказались под снегом, 11 человек получили ранения.



По данным полиции, более 150 туристов все еще застряли в районе, пострадавшем от лавины. Между тем, 30 других туристов, попавших под снег, были спасены и госпитализированы в больницу столицы штата Гангток.



Полиция сообщает, что в пострадавшем районе начата масштабная спасательная операция.



Перевал Натула расположен на границе с Китаем и является основным туристическим направлением из-за своей живописной красоты.