



Индия подняла в воздух истребители после сообщения о бомбе на рейсе из Ирана

Военно-воздушные силы Индии подняли в воздух истребители после получения информации о заложенной бомбе в самолете из Ирана, проходящем транзитом через воздушное пространство страны.

Истребители следовали за самолетом на безопасном расстоянии. Пилоту была предложена возможность приземлиться в двух аэропортах на северо-западе Индии.

"Однако пилот заявил о своем нежелании садиться ни в одном из двух аэропортов", — сказано в заявлении.

Рейс Mahan Air W581 вылетел из Тегерана и направлялся в китайский Гуанчжоу. Он несколько раз пролетал кругами над северной частью Индией, к западу от Нью-Дели, прежде чем продолжить полет через всю страну в Мьянму.