



Индия: опасная традиция унесла жизни гостя и хозяина новогодней вечеринки

В Индии существует опасная традиция стрелять в воздух на торжественных мероприятиях, что часто приводит к печальным последствиям.



Вечеринка в канун Нового года в индийском штате Карнатака приняла трагический оборот. Хозяин дома, 67-летний Манджунат Олекар, готовивший свое ружье для "праздничной пальбы", случайно выстрелил в своего гостя, 34-летнего Виная У, друга своего сына. После этого у Олекара случился сердечный приступ, он потерял сознание и вскоре скончался.



Раненого Виная доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось и вечером первого января он умер.



Полиция начала расследование инцидента.