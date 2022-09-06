



Индия: мать боролась с тигром голыми руками, чтобы спасти сына

Женщина в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш получила серьезные травмы, сражаясь с тигром, чтобы спасти своего 15-месячного сына.



Как сообщает ВВС, женщина по имени Арчана Чоудхари и ее малыш находились в поле, когда тигр вышел из кустов и напал на младенца. Женщина пару минут боролась с хищником голыми руками, прежде чем жители деревни услышали ее крики о помощи.



По данным местной прессы, тигр впился зубами в голову ребенка и пытался его оттащить, но вмешалась мать и попыталась отбиться от тигра. Ее крики о помощи привлекли жителей близлежащих районов, которые добрались до места с палками и отогнали тигра.



Сейчас и мать, и сын находятся в больнице. У матери проколото легкое и имеются глубокие раны на теле, а у сына раны на голове.





