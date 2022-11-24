



Индия: крысы съели 200 кг конфискованной конопли

Полиция Индии обвинила крыс в уничтожении почти 200 кг конопли, изъятой у торговцев и хранившейся в полицейских участках.



"Крысы - крошечные животные, и они не боятся полиции. Трудно защитить наркотик от них", - говорится в заявлении суда в штате Уттар-Прадеш.



Судья Санджай Чаудхари заявил в постановлении, что, когда суд попросил полицию предъявить изъятый ​​наркотик в качестве доказательства, было сказано, что 195 кг каннабиса были "уничтожены" крысами.



В другом случае, связанном с 386 кг наркотика, полиция подала отчет, в котором говорилось, что "некоторая часть" каннабиса была "съедена крысами", сообщает ВВС.



По словам судьи, полиции не было опыта в решении этого вопроса, поскольку крысы были "слишком маленькими". Судья отметил, что единственный способ защитить конфискованные наркотики - продать их с аукциона исследовательским лабораториям и медицинским фирмам, а вырученные средства направить правительству.