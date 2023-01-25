



Индия: Двенадцать человек спасены после обрушения здания

Спасатели вытащили 12 человек, в том числе двух детей, из-под завалов после обрушения многоквартирного дома в городе Лакхнау, столице самого густонаселенного индийского штата Уттар-Прадеш на севере страны.



У спасателей есть опасения, что в ловушке под завалами находятся еще не меньше 12 человек, сообщил представитель местной полиции.



"На данный момент мы вытащили 12 человек, в том числе двоих детей, и ни одного трупа не нашли", — заявил журналистам генеральный директор полиции штата Уттар-Прадеш сержант Чаухан.

