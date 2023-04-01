



Инцидент в Старом Городе: опубликовано видео

В субботу, 1 апреля, полиция обнародовала кадры, заснятые недалеко от места инцидента в Старом Городе, в результате которого был застрелен житель бедуинской деревни Хура в Негеве.



Судя по видео, люди начинают разбегаться из-за звуков стрельбы.



Комментируя нападки со стороны арабских лидеров, полиция отмечает, что это была попытка теракта и нападения на офицера с целью завладения его оружием.



Сам инцидент на видео не попал, поскольку он произошел в зоне, где, по версии правоохранителей, нет камер видеонаблюдения.

