



Инцидент в Гильбоа. Подробности



Диар Омри, 19-летний житель деревни Сандела, был застрелен сегодня 6 мая на въезде в поселение Ган-Нер в Гильбоа. Полиция подозревает, что он был застрелен из-за спора и хулиганства на дороге. Подозреваемый, житель Ган-Нер в возрасте 30 лет, был арестован на месте происшествия спустя некоторое время.



Находившийся на дороге автомобиль заснял драку, и в клипе видно, как два водителя ссорятся на дороге. Затем молодой человек подходит к своей машине, а другой водитель достает пистолет и несколько раз стреляет в него. Человек, снявший видео, является сыном водителя, который был в машине, и сказал: "Ого, он наставил на него пистолет, ты видел? Он выстрелил в воздух. Вызывай полицию. Я снимаю, сдай назад".



Региональный совет Гильбоа с шоком отреагировал на инцидент: "Этот инцидент настолько чужд духу Гильбоа, толерантности и братству, которые присущи всем нам. Мы крайне расстроены и призываем всех помочь успокоить дух и позволить полиции продолжить разбирательство инцидента". Как совет, который видит будущее в модели совместной жизни, мы обязаны проявить ответственность и действовать для сохранения единства. Мы продолжим обновлять информацию позже".

