



Инцидент в Брянской области: на видео засветился российский актер

В числе проникших 2 марта в Брянскую область "диверсантов" оказался бывший российский актер Кирилл Канахин.



По данным росСМИ, он снимался в фильмах под псевдонимом Кирилл Родонский.



В частности, Канахин снимался в сериалах "Глухарь-3", "Простые истины", "Наваждение", в фильме "Никто не знает про секс — 2" и работал в труппе Академического Малого театра РФ.



По данным портал "78.ru", молодой человек около года жил в Санкт-Петербурге, а когда началось полномасштабное вторжение в Украину объявил, что едет в страну к своей маме. Утверждается, что после этого он засветился в соцсетях "в рядах ВСУ".



По данным SHOT, среди засветившихся в Брянской области на видео также идентифицирован бывший приятель "Тесака", уроженец Москвы Денис Никитин.







