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Инцидент в Брянской области: на видео засветился российский актер
02.03.2023 19:23 Алина Груднева

Инцидент в Брянской области: на видео засветился российский актер

В числе проникших 2 марта в Брянскую область "диверсантов" оказался бывший российский актер Кирилл Канахин.

По данным росСМИ, он снимался в фильмах под псевдонимом Кирилл Родонский.

В частности, Канахин снимался в сериалах "Глухарь-3", "Простые истины", "Наваждение", в фильме "Никто не знает про секс — 2" и работал в труппе Академического Малого театра РФ.

По данным портал "78.ru", молодой человек около года жил в Санкт-Петербурге, а когда началось полномасштабное вторжение в Украину объявил, что едет в страну к своей маме. Утверждается, что после этого он засветился в соцсетях "в рядах ВСУ".

По данным SHOT, среди засветившихся в Брянской области на видео также идентифицирован бывший приятель "Тесака", уроженец Москвы Денис Никитин.



 

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