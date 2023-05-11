



Инцидент на КПП Бейт-Ятир. Трагическая история девушки, служившей в МАГАВе



26-летняя Сапир Ливнат Грин - молодая женщина, которая была убита во вторник, 9 мая, на КПП Ятир в Хевроне, после того как она переоделась в террористку. Предположительно таким образом она решила покончить с жизнью. Грин прибыла на КПП в черной одежде, в хиджабе, и была застрелена после того, как стала размахивать пневматическим пистолетом и кричать "Аллах Акбар".



Следователи быстро выяснили, что речь не идет о попытке теракта - после того как была установлена ее личность. В то же время стал известен разговор в WhatsApp, который она вела со своим знакомым за несколько часов до стрельбы.



Грин - одинокий солдат. Она прослужила в армии два года и восемь месяцев, на протяжении многих лет имела дело с психическими проблемами и в прошлом несколько раз лежала в больнице. Еще в юности она была известна службам социального обеспечения.



Около года назад она потеряла свою лучшую подругу Тикву Сабан, которая покончила с собой. Сабан умерла в конце дня, который они провели вместе, из-за передозировки успокоительных препаратов. Грин была рядом с ней, и безуспешно пыталась спасти ее. Этот получивший широкую огласку случай запомнился тем, что перед самоубийством Сабан позвонила в полицию и поговорила с оператором, который обрезал ее: "Просто убей себя уже".



Грин рассказал об этом инциденте около года назад в материале, показанном на 13-м канале. "У нас был веселый день в честь моего дня рождения. Мы договорились, что я переночую у нее, поэтому мы пошли к ней домой, было уже поздно. Я ждала ее в постели в ее комнате, а потом она позвонила мне по WhatsApp и сказала, что она “под кайфом”, и я увидела все ампулы. Я вызвала скорую помощь, и в процессе у нее начались конвульсии. Я попыталась сделать ей искусственное дыхание. Это было очень трудно. Она моя лучшая подруга. Она много раз пыталась совершить самоубийство, но я не думаю, что она хотела умереть".



Грин добавила: "Моя боль огромна. Я не функционировала в течение недели. Я не могла поверить, что она не вернется. Я осталась одна".





Про Грин говорят, что она была жертвой сексуального насилия, и родилась в трудной семье. Ее мать - сама психически больная, большую часть времени находящаяся в психиатрических больницах. Ее отец умер 6 лет назад от ALS (латерального склероза), ее брат давно ушел из дома.



Грин в возрасте 19 лет, вопреки всему, удалось пойти на службу в МАГАВ. "Она писала письма, которые дошли до начальника полиции, и поступила на службу в МАГАВ. У нее было много трудностей и в армии, но у нее было стремление доказать себе, что она может. После окончания службы она пыталась влиться в рабочую среду, но не смогла продержаться больше нескольких дней. Все время возникали поведенческие и психические проблемы, из-за которых она была непоследовательна" - рассказывают знакомые.



Социальный работник рассказывает: “Она умоляла о реабилитационной корзине и была на пути к ее получению. Каждые несколько дней она выкладывала на Instagram историю о членовредительстве. У нее было сильное желание покончить с жизнью”.



Около двух с половиной лет назад, во время эпидемии короны, Грин опубликовала отчаянное обращение в Facebook, после того как ее выселили из дома для молодых людей, где она жила. "Я обращаюсь к вам, потому что неделю назад меня выгнали из дома, в котором я жила и который принадлежит благотворительному фонду в Беэр-Шеве, не дав мне времени на организацию поиска жилья, потому что я заболела короной. Я обратилась в кардиологический центр, который я знаю, и в службу социального обеспечения в Беэр-Шеве, но они не согласились оказать мне помощь и закрыли дверь перед моим носом. Сейчас я - безработная и бездомная. Я пришла на демонстрацию в Иерусалим перед министерством социального обеспечения, сплю здесь в палатке". Этот случай получил освещение в СМИ, а министр обороны Нафтали Беннет в то время даже принимал Грин у себя дома.













