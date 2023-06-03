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цахал
03.06.2023 12:20 Алина Груднева

Инцидент на египетской границе: сорвана попытка контрабанды наркотиков

Появились новые подробности утреннего инцидента на египетской границе, в ходе которого пострадали два человека.

Как сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя ЦАХАЛа, солдаты пресекли контрабанду наркотиков на полтора миллиона шекелей. В ходе операции произошла перестрелка.

"Сегодня утром в районе региональной бригады Паран произошел инцидент в сфере безопасности. Есть двое пострадавших. В настоящее время ЦАХАЛ расследует обстоятельства инцидента. Подробности будут позже", - сказано в заявлении ЦАХАЛа.

Между тем, спустя несколько часов на египетской границе завязалась новая перестрелка. Подробности уточняются.

 

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