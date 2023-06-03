



Инцидент на египетской границе: концепция обороны ЦАХАЛа рухнула

После инцидента на египетской границе, в результате которого были убиты три солдата ЦАХАЛа, возникают сложные вопросы о том, как и почему это произошло.



Пока ЦАХАЛ не смог определить, есть ли связь между пресечением контрабанды наркотиков сегодня ночью и проникновением террориста, но предполагается, что нападение было тщательно спланировано. Представители армии утверждают, что оборонная концепция ЦАХАЛа потерпела крах и не позволила принять эффективные оперативные меры в ответ на проникновение террориста.



Следует отметить, что некоторые из египетских полицейских - бывшие преступники, получившие смягченный приговор в обмен на службу в пограничной зоне.



Как уже упоминалось, рано утром поступили сообщения о перестрелке недалеко от военного поста, на котором находились бойцы батальона Барделас. Пока неясно, как ЦАХАЛ отреагировал на это сообщение и будет ли он наращивать присутствие у границы в связи со стрельбой.



Солдаты - мужчина и женщина - находились на посту охраны в течение чрезвычайно длительного периода - 12 часов, с 21:00 вечера в пятницу до 9:00 утра. Во время дежурства была предпринята попытка установить с ними контакт, но она осталась без ответа. Пока неясно, как на это отреагировали командиры. Также остаются вопросы относительно времени прибытия командира отделения на пост охраны, где находились эти двое, и прибыл ли он туда в связи с установлением времени смены караула или для того, чтобы узнать, как у них дела.



До сих пор в ЦАХАЛе неясно, была ли причиной смерти солдат перестрелка, или же, помимо этого, они получили ножевые ранения. Также неизвестно, смогли ли они открыть ответный огонь по стрелявшему. Другой вопрос - почему никто из них не сообщил о стрельбе в ЦАХАЛ. При последующем промывании местности было обнаружено отверстие в ограждении, известное как "песочные часы", через которое, по словам армейских чиновников, проник египетский полицейский.



Другой вопрос - была ли связь между контрабандистами и террористом, и как он узнал об отверстии в заборе и о том, откуда можно попасть на израильскую территорию. Также неясно, каковы мотивы действий египетского полицейского и что побудило его совершить теракт.



Еще один вопрос касается самого проникновения, учитывая тот факт, что в этом районе развернута система наблюдения, которая должна были предотвратить это. Почему ни одна сторона не заметила проникновения через забор, который имеет технологические и наблюдательные средства по всей своей длине? Одна из претензий заключается в том, что в секторе не хватает следящих устройств, несмотря на его протяженность и высокую частоту контрабанды наркотиков. По оценкам военных, египетский полицейский не вернулся на египетскую территорию, так как, вероятно, хотел совершить новые нападения в этом районе и попасть в ситуацию боя с солдатами ЦАХАЛа.