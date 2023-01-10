



Инцидент на демонстрации в Беэр-Шеве: снято подозрение на попытку наезда

Полиция объявила, что в инциденте, произошедшем ранее на студенческой демонстрации против правительства на бульваре Ицхака Регера в Беэр-Шеве, нет подозрений в попытке наезда.



Подозреваемый, 26-летний мужчина из Элада, чей автомобиль был снят после заезда на тротуар, был арестован по подозрению в нарушении общественного порядка, неосторожном вождении и нападении с угрозами. Полиция заявила, что "расследование еще не закончено, и при необходимости - подозреваемый будет доставлен на слушания о продлении срока содержания под стражей завтра утром".