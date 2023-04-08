



Имущество Софии Ротару в Крыму и Москве хотят конфисковать в пользу России

После того, как в СМИ появилась информация о том, что певица София Ротару решила расстаться с некоторыми объектами недвижимости, имеющимися в Крыму, россияне отреагировали.



Общественная организация “Ветераны России” обратилась с запросом в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с предложением принять меры по конфискации недвижимости Софии Ротару. Иначе “вырученные деньги могут пойти на поддержку ВСУ”. Имущество знаменитости предлагают использовать в “пользу неимущих и спецоперации”.



Глава организации Ильдар Резяпов требует проверить, как покупалось и кто распоряжался имуществом звезды эстрады.



“Как доброволец СВО, гражданин России я считаю, что имущество Софии Ротару в нашей стране должно быть тщательно проверено на наличие нарушений законодательства. Для этого необходимо провести тщательную проверку на приобретение и распоряжение имуществом в соответствии с законодательством и исполнением налоговых обязательств. В случае выявления нарушений мы должны быть готовы принять решительные меры и конфисковать все имущество Софии Ротару на территории России”, – считает он.



Известно, что ранее София Ротару уже продала апартаменты в Крыму. Теперь планирует продать вторую квартиру на полуострове. Певица также решила расстаться с гостиницей "Вилла София" в центре Ялты, переписав объект сыну. В Ялте у певицы осталась еще дача. Также российская пресса утверждает, что у исполнительницы есть квартира в Москве.