



Импортера игрушек подозревают в контрабанде электронных сигарет на 5,5 миллионов

Владелец компании “Happy Birthday Ltd” по импорту детских игрушек Цахи Когот подозревается в попытке ввезти в Израиль 61 0000 электронных сигарет без уплаты налога, как того требует закон.



Сигареты были обнаружены при досмотре контейнеров, прибывших в порт Ашдод, в которых по декларации были только игрушки. Общая стоимость налогов на контрабандный товар составила бы более 5,5 миллионов шекелей.



В рамках расследования были задержаны для досмотра три контейнера, которые компания ввезла через порт Ашдод. При досмотре содержимого одного из контейнеров, проведенном инспекторами YSM и следователями таможни порта Ашдод, были обнаружены 154 коробки, содержащие электронные сигареты.



Когут был арестован и отпущен на ограничительных условиях.



