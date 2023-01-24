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Импортера игрушек подозревают в контрабанде электронных сигарет на 5,5 миллионов
24.01.2023 09:59 Наталья Богинская

Импортера игрушек подозревают в контрабанде электронных сигарет на 5,5 миллионов

Владелец компании “Happy Birthday Ltd” по импорту детских игрушек Цахи Когот подозревается в попытке ввезти в Израиль 61 0000 электронных сигарет без уплаты налога, как того требует закон. 

Сигареты были обнаружены при досмотре контейнеров, прибывших в порт Ашдод, в которых по декларации были только игрушки. Общая стоимость налогов на контрабандный товар составила бы более 5,5 миллионов шекелей.

В рамках расследования были задержаны для досмотра три контейнера, которые компания ввезла через порт Ашдод. При досмотре содержимого одного из контейнеров, проведенном инспекторами YSM и следователями таможни порта Ашдод, были обнаружены 154 коробки, содержащие электронные сигареты.

Когут был арестован и отпущен на ограничительных условиях. 

 

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