



Имитация химического теракта: стартуют масштабные учения

Во вторник, 22 ноября, примерно с 18:00 в Тель-Авиве, Бат-Яме и Рамат-Гане силы безопасности проведут масштабные учения на трамвайной линии, которая скоро откроется.

Мероприятия проводят министерство обороны, ЦАХАЛ, полиция, пожарно-спасательная служба, минздрав и муниципалитет Тель-Авива.

В ходе учений будут имитировать химический теракт.

Полиция рекомендует водителям использовать приложение Waze, поскольку некоторые дороги могут быть перекрыты.