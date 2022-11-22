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Имитация химического теракта: стартуют масштабные учения
22.11.2022 17:34 Алина Груднева

Имитация химического теракта: стартуют масштабные учения

Во вторник, 22 ноября, примерно с 18:00 в Тель-Авиве, Бат-Яме и Рамат-Гане силы безопасности проведут масштабные учения на трамвайной линии, которая скоро откроется.

 
Мероприятия проводят министерство обороны, ЦАХАЛ, полиция, пожарно-спасательная служба, минздрав и муниципалитет Тель-Авива.
 
В ходе учений будут имитировать химический теракт.
 
Полиция рекомендует водителям использовать приложение Waze, поскольку некоторые дороги могут быть перекрыты.

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