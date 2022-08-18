Имам-подстрекатель из Лода прекращает голодовку
Осужденный за подстрекательства имам из Лода шейх Юсеф Альбаз решил прекратить объявленную на прошлой неделе голодовку.
Об этом он объявил в четверг, 18 августа.
По данным сми, соответствующее решение имам принял после того, как в ШАБАК ему пообещали освобождение.
Альбаз начал голодовку после того, как суд отменил решение об освобождении имама из-под домашнего ареста.
В настоящее время он находится в медицинском центре Сорока после того, как его состояние ухудшилось.