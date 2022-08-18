



Имам-подстрекатель из Лода прекращает голодовку

Осужденный за подстрекательства имам из Лода шейх Юсеф Альбаз решил прекратить объявленную на прошлой неделе голодовку.

Об этом он объявил в четверг, 18 августа.

По данным сми, соответствующее решение имам принял после того, как в ШАБАК ему пообещали освобождение.

Альбаз начал голодовку после того, как суд отменил решение об освобождении имама из-под домашнего ареста.

В настоящее время он находится в медицинском центре Сорока после того, как его состояние ухудшилось.