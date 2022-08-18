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Имам-подстрекатель из Лода прекращает голодовку
18.08.2022 21:48 Алина Груднева

Имам-подстрекатель из Лода прекращает голодовку

Осужденный за подстрекательства имам из Лода шейх Юсеф Альбаз решил прекратить объявленную на прошлой неделе голодовку.

 
Об этом он объявил в четверг, 18 августа.
 
По данным сми, соответствующее решение имам принял после того, как в ШАБАК ему пообещали освобождение.
 
Альбаз начал голодовку после того, как суд отменил решение об освобождении имама из-под домашнего ареста.
 
В настоящее время он находится в медицинском центре Сорока после того, как его состояние ухудшилось.

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